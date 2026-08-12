Память в каждой строке

Галина Долматова из Добринки написала целую книгу об истории своей семьи.

У педагога дополнительного образования ДЮЦ «Ритм» Галины Евгеньевны Долматовой есть интересное увлечение — изучение истории своей семьи.

Уже много лет она по крупицам собирает сведения о своих предках, чтобы сохранить их для будущих поколений. Результатом этой кропотливой работы стала памятная семейная книга «Хранить вечно». В ней – 317 страниц, девять глав, десятки судеб и голосов, которые иначе могли бы кануть в Лету.

Сама Галина Евгеньевна признается, что мечта о такой книге родилась у нее еще в детстве. Тогда, затаив дыхание, она слушала рассказы бабушки Марфы, родителей и тётушек.

Их рассказывали тихими вечерами, и я ловила каждое слово, — вспоминает она. – Сколько трагических и счастливых событий довелось пережить моим самым близким людям!

В книге нашлось место всему: воспоминаниям о Великой Отечественной войне, подвигам и боли, которые коснулись семьи, семейным традициям и родословной. Отдельное место занимают рассказы родственников и односельчан.

Моя книга – попытка сберечь свои корни, чтобы наша семейная память жила дальше, — говорит Галина Евгеньевна. – Я хочу, чтобы связующая нить между поколениями никогда не обрывалась. Чтобы мои сёстры, наши дети и внуки могли открыть эту книгу и услышать родные голоса. Понять, откуда мы родом.

Для Галины Евгеньевны эта книга стала своеобразным мостом между ушедшей эпохой и днём сегодняшним. Перечитывая написанное, она вновь и вновь проживает те самые «тихие вечера» своего детства, ощущая тепло рук бабушки Марфы. «Хранить вечно» — это признание в любви к своим корням и напоминание потомкам о том, что настоящая ценность заключается не в материальных благах, а в людях, которые были до нас. Она надеется, что её труд вдохновит других не откладывать на потом разговоры с пожилыми родственниками, ведь пока мы помним — мы живём.