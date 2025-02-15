В Добринском районе прошли мероприятия посвященные 33-й годовщине со дня гибели Героя России Суламбека Осканова.

Седьмого февраля — особая дата для жителей Добринского района. Именно в этот день, в далеком 1992 году при исполнении служебного долга погиб военный летчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевого применения и переучивания лётного состава, Герой России Суламбек Сусаркулович Осканов. Эта смерть всколыхнула всю страну. О мужестве и героизме генерала, погибшего за штурвалом боевого самолета, говорили в каждом уголке России и вся страна единодушно признала его национальным героем. И вот уже все эти 33 года на месте гибели генерала Осканова неподалеку от деревни Казельки Хворостянкой сельской администрации проходит памятный митинг, посвященный военному летчику. В этот раз на него прибыли заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин, глава Добринского района Александр Пасынков, министр молодежной политики региона Ксения Казакова, Герой Советского Союза, летчик военно-морской авиации Юрий Чурилов, полномочный представитель Республики Ингушетия в нашем регионе Бей-Али Бекботов и ингушская делегация, школьники нашего муниципалитета и из Лебедянского района, которые были приглашены в рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи, а также сослуживцы генерала Осканова.

В своем выступлении Роман Петрухин отметил, что о подвиге С.С. Осканова известно далеко за пределами Добринского района и всей Липецкой области. Он настоящий пример патриотизма для всех людей. Именно на подвигах таких людей как Суламбек Сусаркулович необходимо воспитывать нынешнюю молодежь.

— Уже прошло более 30 лет с момента подвига Суламбека Сусаркуловича, — сказал Александр Николаевич, — который ценой своей жизни увел

МиГ-29 от жилых домов станции Хворостянка и тем самым спас сотни жизней мирных граждан, но мы обязаны чтить и чтим подвиг отважного генерал-майора. Приятно видеть, что ежегодно на митинге присутствуют десятки людей, а это значит память о С.С. Осканове будет и дальше жить.

В ходе митинга было сказано немало добрых слов о генерале Осканове. Помимо представителей власти на нем выступили и сослуживцы Суламбека Сусаркуловича. Затем присутствующие почтили его память минутой молчания и возложили живые цветы к подножию монумента. А по окончании мероприятия любой желающий мог угоститься вкусной полевой кашей и согреться горячим чаем.

В школе станции Хворостянка, которая носит имя Героя Российской Федерации С.С. Осканова, прошла ежегодная торжественная линейка, посвященная этой памятной дате. Дети рассказали гостям интересные факты из жизни Суламбека Сусаркуловича, прочли трогательные стихи. В школе организовали конкурс рисунков, лучшие из которых были представлены на небольшой выставке посвященной генерал-майору Осканову. В этом году в общеобразовательном учреждении создали уголок памяти имени С.С. Осканова, где разместились книги о нем, а также экспонаты, привезенные от его родственников из Плиево в прошлом году.