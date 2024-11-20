16 ноября ушел из жизни наш земляк-добринец КНЯЗЕВ Руслан Александрович.

По признанию его коллег, докторов Липецкого перинатального центра, и пациентов, это был врач по призванию, который помог появиться на свет многим и многим детишкам.

Безвременный уход Руслана Александровича — огромная, невосполнимая потеря для его родных и всех, кто знал этого замечательного человека.

Коллеги:

16.11.24 г. нас стало меньше.

Скоропостижно ушел из жизни наш коллега и друг Руслан Александрович Князев — один из лучших докторов Перинатального центра. ЛОПЦ — его единственное и любимое место работы. К нам он пришел молодым перспективным врачом акушером-гинекологом в 2008 году после учебы в Курском медуниверситете и ординатуры. Работал врачом родового отделения, заведующим оперблоком, дистанционным акушерским консультативным центром. С 2015 по 2021 годы был заместителем главного врача, исполнял обязанности главного внештатного специалиста УЗО по акушерству и гинекологии. В 2023 г. окончил заочную аспирантуру. Владел всеми видами акушерско-гинекологической помощи даже в самых сложных ситуациях.

Руслан Александрович много дежурил, выезжал в другие медицинские организации для оказания экстренной помощи. Поэтому не только сотрудники ЛОПЦ, но и огромное количество коллег из других больниц вспоминают его с особенной теплотой.

Его очень любили пациентки — не только за профессиональные качества, но и за его такой ласковый голос и добрую улыбку.

Приносим глубокие соболезнования родственникам.

Покойся с миром, дорогой Руслан. Мы будем тебя помнить.

Мама Юлия Ивановна Князева:

Руслан с детства мечтал стать врачом, он говорил: «Хочу быть Гридасовым» (был такой известный доктор-травматолог в больнице п. Петровский). Поэтому после окончания Петровской средней школы даже не сомневался в выборе будущей профессии.

Без труда поступил в Курский медицинский институт, где зав. кафедрой советовал своему студенту: «С твоими золотыми руками и мягким характером ты должен быть врачом-гинекологом, чтобы помогать малышам появиться на свет».

Сын был добрым, очень добрым человеком, который близко к сердцу принимал боль и проблемы своих пациентов. А они чувствовали неравнодушное отношение к себе и могли обратиться к своему доктору в любое время дня и ночи, зная, что обязательно поможет.

Наверное, потому что все пропускал через свое сердце, оно и не выдержало…

Руслан ушел от нас в самом расцвете сил. Не стало крепкого плеча, на которое опиралась наша семья. Без отца остались трое детей, младшему из которых всего три месяца.

Сердце отказывается принимать случившееся…

Кто-то сказал: «Надо умереть, чтобы узнать, как к человеку относятся люди». Нам поступают соболезнования и слова поддержки из многих городов, где живут друзья, бывшие одноклассники, однокурсники и коллеги Руслана. Я горжусь, что у меня был такой замечательный сын, который за свою совсем недолгую жизнь сумел столько сделать для людей.

Пациенты:

Светлая память Руслану Александровичу. Он спас меня и сына три года назад…

Помог дочери появиться на свет, всю жизнь буду помнить!

Светлая память. Спасибо Вам, Руслан Александрович, за сына!

Замечательный врач, даже таких и не встречала врачей.

Врач акушер-гинеколог с большой буквы! Благодарна ему дважды! Всегда вспоминаю его, хотя уже немало лет прошло. Врач от Бога! Таких, как он, ещё поискать…

Спасибо Вам за Вашу работу. Пусть Господь пошлет Вам света, Вы врач от Бога, добрый, особенный. Многие женщины Вас будут помнить, и я в том числе…

Врач — акушер-гинеколог от Бога! Я безумно счастлива, что попала в его надёжные руки! Это были мои первые роды. Было много переживаний. Но Руслан Александрович сделал всё, чтобы мои роды прошли легко и быстро. Дал много дельных советов уже после появления малышки. Спасибо Вам за дочь!

Руслан Александрович — врач от Бога! Спасибо Вам за всё! Всегда все разложит по полочкам, поднимет настроение, принимал первые роды, в прямом смысле слова спас мою жизнь и моего сыночка! Самый искренний, добрый, отзывчивый…

Князев Руслан Александрович — квалифицированный специалист и замечательный человек. Побольше бы таких, каким был он. Несмотря на то что моя операция (кесарево сечение) была в тот день девятой по счету, он подбадривал и был на позитиве. А это очень много значит, когда волнуешься и переживаешь, как все пройдет.

Чувствуешь, что находишься в умелых, опытных руках. Благодаря доктору на следующий день я уже «бегала». Скажу сразу: своих он никогда не бросал. Спасибо огромное Руслану Александровичу за сыночка. Как жаль, что такого человека уже нет с нами…