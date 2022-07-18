Грипп птиц – острая, высокозаразная, быстро передающаяся при контакте вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и смертностью до 100 %.
Восприимчивы к болезням все виды домашних и диких птиц. Возможно заражение и заболевание людей.
Источником заражения является больная гриппом птица, выделяющая вирус с истечениями из носовой полости, экскрементами, яйцом, также переболевшая птица (вирусоноситель). Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, экскременты, обменная тара, инвентарь и др.
Профилактика заболевания. В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах населения, также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя или декоративная птица – это прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой и ежегодные профилактические исследования птицы.
Человеку, чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной гигиены, избегать контакта с домашней и дикой птицей в местах их массового скопления – на улицах, рынках, водоемах, также с перьями и пометом. Не приобретать птицу в местах несанкционированной торговли, через интернет-магазины и не подбирать мертвую птицу. Не следует покупать для употребления в пищу мясо птицы и яйцо в местах несанкционированной торговли там, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, и эти продукты не имеют ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество.
В целях недопущения заноса гриппа птиц хозяйствующим субъектам всех форм собственности необходимо принять следующие меры:
- Организовать безвыгульное содержание птицы.
- Следует содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих её контакт с посторонней птицей (дикой, птицей соседних подворий). Не допускать посторонних лиц в места содержания птицы.
- Ввоз вновь приобретённой птицы необходимо осуществлять только из благополучных по птичьему гриппу областей и районов. Поступившую птицу в течение не менее 30 дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо внимательно наблюдать за её состоянием. При проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу района.
- Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить чистку помещений, где содержится птица, с последующей их дезинфекцией.
- Уход за птицей следует осуществлять только в специально отведенной для этой цели одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить.
- Использовать только качественные и безопасные корма для птиц. Не закупать корма без гарантии их безопасности. Корма для птиц хранить только в местах, недоступных для дикой и синантропной птицы, также недоступных для грызунов.
- Перед началом скармливания корма следует подвергать термической обработке (проваривать, запаривать).
- При убое и разделке птицы для личных нужд следует как можно меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя окружающую среду.
- По требованию представителей ветеринарной службы в обязательном порядке предоставлять всю домашнюю птицу для осмотра и вакцинации.
- Соблюдать правила личной безопасности и гигиены:
– после контакта с птицей, предметами ухода за птицей, продукцией птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с мылом и принять душ;
– яйцо и мясо птиц перед употреблением их в пищу необходимо подвергнуть тщательной термической обработке;
– при обнаружении мертвой птицы категорически запрещается контактировать с ней, самостоятельно захоранивать и перемещать трупы.
Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно сообщить в ближайшее государственное учреждение ветеринарии.