В Липецке состоялось торжественное открытие памятника Героям России Андрею Теперику и Эдуарду Белану. В 2024 году исполняется 25 лет со дня их подвига. Имена Героев увековечены в родном городе. В честь них названы улицы Липецка, имя Андрея Теперика присвоено средней школе №25 областного центра, в которой он учился. Имя Эдуарда Белана носит Липецкий областной детский дом.

В торжественной церемонии открытия памятника принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Автором памятника стал известный в городе архитектор и скульптор Игорь Мазур. Памятник выполнен из гранита и металлических элементов в золотом исполнении, в котором отражается мирный город, как символ подвига Героев России. С двух сторон представлены фотографии Андрея Теперика и Эдуарда Белана, а также описательная часть подвига. Каждую сторону венчает «Золотая Звезда» Героя России. Вокруг памятника благоустроено городское пространство, где расположены лавочки для отдыха, уличное освещение, озеленение.

5 сентября 1999 года в селении Новолакском республики Дагестан многократно превосходящим по численности, до зубов вооруженным боевикам, оказали сопротивление 40 местных милиционеров и 25 липецких омоновцев, среди которых были Андрей Теперик и Эдуард Белан. Героический отряд Липецкого ОМОНа держал оборону против пятисот вооруженных террористов целые сутки. Это единственный в системе МВД отряд ОМОНа, награжденный за один бой. Командир отряда, майор Сергей Сковородин принял решение выводить свой отряд из окружения террористов. Как только боевики заметили передвижение бойцов ОМОНа, они усилили огонь. Старший сержант милиции Андрей Теперик прикрывал действия товарищей. Он встал в полный рост и послал автоматную очередь по боевикам. Бандиты перевели огонь на него, этого было достаточно, чтобы омоновцы благополучно добрались до укрытия. Но пулеметной очередью Андрей Теперик был сражен насмерть. Врача Эдуарда Белана террористы взяли в плен. Зверски пытали, в надежде узнать данные о расположении наших частей. И, ничего не добившись, убили.

Сержанту Теперику на тот момент было 27 лет, а старшему лейтенанту Белану – 29. Оба не первый раз выезжали в командировки на Северный Кавказ: Андрей был водителем моторизованного взвода липецкого ОМОНа, а Эдуард – военным врачом. 5 сентября 1999 года оба геройски сложили головы в бою с бандитами. Указом Президента России Андрею Теперику и Эдуарду Белану присвоено звание Герой России посмертно.

«Сегодня Героям мы открыли памятник. Улицы, школы уже названы в их честь. Теперь будет и памятник. Чтобы наша молодежь помнила подвиг своих земляков. Слава нашим парням. Вечная слава всем, кто отдал жизнь за Родину», – сказал на открытии памятника губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.