Общество

Памятник Ленину в Добринке реконструируют

2 часа назад

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Вчера многие жители и гости Добринки были очень удивлены и задались вопросом, куда подевался памятник В.И. Ленину с одноименной площади райцентра и вернется ли он на свое место в скором будущем. Ответ таков: после капитальной реконструкции памятник вождю мирового пролетариата вновь займет свое привычное место в центре Добринки.

Благодаря спонсорской помощи памятник и постамент, на котором он стоит, приведут в надлежащий вид.

Уже изготовлен проект с его сметной частью. Сейчас памятник и барельеф демонтированы и отправлены на реставрацию в Липецк.

Полностью демонтируют старую трибуну и после возведут новую, на которую уже невозможно будет взобраться как раньше. Ее облицуют композитным материалом.

Вокруг капитально отремонтированного памятника разобьют клумбы, сделают освещение. Вот только рядом растущие ели придется убрать.

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