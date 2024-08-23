На улице Ленина в центре Липецка 23 августа торжественно открыли памятник Тихону Задонскому. Монумент установлен в Верхнем парке рядом со зданием епархиального управления в честь 300-летия со дня рождения почитаемого во всём православном мире святого.

В церемонии открытия приняли участие первый вице-губернатор Александр Рябченко, мэр Липецка Роман Ченцов и митрополит Липецкий и Задонский Арсений.

Создатели монумента – архитектор Владимир Дмитриев и скульптор Илья Коротченко – запечатлели чудотворца сидящим. В одной руке он держит крест и Священное Писание, а другой благословляет верующих. Это уже пятый памятник святым, установленный в Липецке в течение четырёх последних лет.

«Заветам святителя Тихона и сегодня следуют те, кто идет дорогой духовного возрождения и совершенствования. То, о чем он писал книги — скромность и прощение — во все времена имеют огромное значение, — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.