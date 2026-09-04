Памятник участникам специальной военной операции открыли в Ельце

В день празднования 880-летия Ельца в городе состоялось открытие памятника участникам специальной военной операции. В событии принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Бронзовый монумент представляет собой три фигуры воинов в полный рост. В образах отражены те, кто сегодня защищает Родину, и те, кто отдал свои жизни. Все детали обсуждались с ветеранским сообществом, чтобы максимально точно передать доблесть, стойкость и самоотверженность воинов-ельчан.

Особую благодарность губернатор выразил местному бизнесу, который откликнулся на инициативу и помог в создании монумента.

«Для «Города воинской славы» это знаковое событие. Ельчане всегда первыми вставали на защиту Родины. И сегодня, как и столетия назад, они снова в строю. Наш долг – увековечить память о тех, кто защищал и защищает нашу землю, нашу свободу, наше будущее», – подчеркнул глава региона.