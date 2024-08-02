Старую скульптуру Ильича на центральной площади поселка заменит ее точная копия
Центр нашего поселка — это площадь имени Ленина с памятником вождю мирового пролетариата. Шли годы, менялся внешний облик Добринки, одно поколение приходило на смену другому, но скульптура Владимира Ильича всегда стояла на своем месте.
И вот в начале июля нынешнего года Ленина сняли с постамента и увезли. А вместе с ним и барельеф с революционным сюжетом. Трибуна опустела…
— Вопрос о реконструкции памятника Ленину решался на уровне районной администрации, — говорит глава Добринской сельской администрации Николай Чижов. — Она будет проведена за счет средств нашего сельсовета и спонсорской помощи. Исполнитель — липецкий скульптор Македон Сариев.
Памятник, простоявший на площади под открытым небом почти шесть десятков лет, претерпел естественное разрушение. По словам Николая Викторовича, косметический ремонт уже не спасал ситуацию: скульптура, постамент и трибуна постепенно ветшали. Чтобы сохранить реликвию нашего поселка, нужны были кардинальные действия.
Мы связались с Македоном Сариевым и попросили его рассказать, как будет выглядеть обновленный памятник.
— Это будет точная копия прежней скульптуры цвета «белое серебро», — пояснил он. — Правда, изготовленная из более прочного современного материала, эксплуатационные возможности которого рассчитаны на 250 лет. Для сравнения: памятник, который стоял до этого, был изготовлен из бетона со сроком службы от 40 до 60 лет. Что касается барельефа, то некоторые элементы, которые разрушились или исчезли, будут дополнены. А сам его защитим от воздействия воды.
Работы по реконструкции памятника местные власти согласовывали с райкомом и Липецким обкомом КПРФ.
— Раньше все крупные мероприятия и митинги проводились на площади Ленина, — говорит один из старейших коммунистов поселка Анатолий Зубков. — Здесь принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты. С трибуны звучали речи руководителей района. Теперь это осталось в прошлом и надобность в той же трибуне, которая, несмотря на все усилия по ее ремонту, продолжала ветшать и разрушаться, отпала. Поэтому в новом варианте ее уже не будет. Памятник установят на постаменте.
Нужно добавить, что нынешняя реконструкция памятника Ленину не первая в нашем поселке. До середины 60-х годов прошлого века на постаменте в центре Добринки стояла совсем другая скульптура вождя, не с вытянутой вперед рукой, а опущенной в карман. Это подтверждают любительские снимки наших читателей. Позже этот памятник будет установлен перед зданием Добринской средней школы №1 (см. фото).
По словам скульптора, нынешний добринский памятник Владимиру Ильичу уникален благодаря барельефу на постаменте (второго такого нет нигде). А еще он достаточно высокий — 3 метра 80 сантиметров (для сравнения, тот, что М. Сариев недавно реконструировал для тракторного поселка областного центра, на 40 сантиметров ниже).
Работы по изготовлению памятника уже начались.