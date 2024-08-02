Старую скульптуру Ильича на центральной площади поселка заменит ее точная копия

Центр нашего поселка — это площадь имени Ленина с памятником вождю мирового пролетариата. Шли годы, менялся внешний облик Добринки, одно поколение приходило на смену другому, но скульптура Владимира Ильича всегда стояла на своем месте.

И вот в начале июля нынешнего года Ленина сняли с постамента и увезли. А вместе с ним и барельеф с революционным сюжетом. Трибуна опустела…

Опустевший постамент у многих добринцев вызывает ностальгию.

— Вопрос о реконструкции памятника Ленину решался на уровне районной администрации, — говорит глава Добринской сельской администрации Николай Чижов. — Она будет проведена за счет средств нашего сельсовета и спонсорской помощи. Исполнитель — липецкий скульптор Македон Сариев.

Памятник, простоявший на площади под открытым небом почти шесть десятков лет, претерпел естественное разрушение. По словам Николая Викторовича, косметический ремонт уже не спасал ситуацию: скульптура, постамент и трибуна постепенно ветшали. Чтобы сохранить реликвию нашего поселка, нужны были кардинальные действия.

Мы связались с Македоном Сариевым и попросили его рассказать, как будет выглядеть обновленный памятник.

— Это будет точная копия прежней скульптуры цвета «белое серебро», — пояснил он. — Правда, изготовленная из более прочного современного материала, эксплуатационные возможности которого рассчитаны на 250 лет. Для сравнения: памятник, который стоял до этого, был изготовлен из бетона со сроком службы от 40 до 60 лет. Что касается барельефа, то некоторые элементы, которые разрушились или исчезли, будут дополнены. А сам его защитим от воздействия воды.

Наши читатели могут увидеть уникальные кадры, которые снял в ходе работы над памятником скульптор Македон Сариев специально для «ДВ». На фото бетонные конечности старого монумента.

Работа над памятником начинается с изготовления армирующего каркаса. Сейчас скульптор работает над нижней частью будущего монумента вождю мирового пролетариата.

Работы по реконструкции памятника местные власти согласовывали с райкомом и Липецким обкомом КПРФ.

— Раньше все крупные мероприятия и митинги проводились на площади Ленина, — говорит один из старейших коммунистов поселка Анатолий Зубков. — Здесь принимали в пионеры, вручали комсомольские билеты. С трибуны звучали речи руководителей района. Теперь это осталось в прошлом и надобность в той же трибуне, которая, несмотря на все усилия по ее ремонту, продолжала ветшать и разрушаться, отпала. Поэтому в новом варианте ее уже не будет. Памятник установят на постаменте.

Нужно добавить, что нынешняя реконструкция памятника Ленину не первая в нашем поселке. До середины 60-х годов прошлого века на постаменте в центре Добринки стояла совсем другая скульптура вождя, не с вытянутой вперед рукой, а опущенной в карман. Это подтверждают любительские снимки наших читателей. Позже этот памятник будет установлен перед зданием Добринской средней школы №1 (см. фото).

Фото сделано на празднике проводов русской зимы в 1964 году. На нем жительница Добринки Галина Волокитина. На заднем плане памятник Ленину с опущенной вниз рукой. Трибуна для выступающих тогда была сделана из металлических прутьев.

После того, как на центральной площади поселка установили новый памятник Владимиру Ильичу Ленину (он достоял до 2024 года), прежний переместили к зданию Добринской средней школы №1. Там он простоял много лет. Позже его заменили на бюст.

По словам скульптора, нынешний добринский памятник Владимиру Ильичу уникален благодаря барельефу на постаменте (второго такого нет нигде). А еще он достаточно высокий — 3 метра 80 сантиметров (для сравнения, тот, что М. Сариев недавно реконструировал для тракторного поселка областного центра, на 40 сантиметров ниже).

Работы по изготовлению памятника уже начались.