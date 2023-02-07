Сегодня отмечается 31-я годовщина подвига Героя России Суламбека Осканова. Военный летчик, генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга 7 февраля 1992 года.

Ежегодно на месте крушения его боевого самолета – на окраине деревни Казельки Добринского района – проводится митинг. Его участники – те, кто служил вместе с Героем, жители станции Хворостянка и деревни Казельки, от чьих домов ценой своей жизни летчик отвел терпящую крушение машину, а также все неравнодушные граждане. По свидетельствам очевидцев, в полной темноте ночью при нулевой видимости Осканов сумел отвести самолет от всех жилых домов и разбился буквально в 50 метрах от крайней постройки. На месте трагедии сначала был установлен памятник, а после – монумент. В прошлом году его полностью отреставрировали и высадили аллею Героя из туй. Именно здесь собираются участники митинга.

В этом году почтить память Суламбека Осканова прибыли первый вице-губернатор региона Александр Рябченко, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, сын Героя – Руслан Осканов, его сослуживцы, ныне – ветераны службы, представители Липецкого авиацентра, который Осканов возглавлял последние свои годы, делегация с родины Суламбека Сусаркуловича – из Республики Ингушетия, жители Добринского района, представители общественных ветеранских организаций, юнармейцы из окрестных школ, одна из которых – на станции Хворостянка – носит имя Осканова.

«Мы продолжаем хранить память о геройском подвиге Суламбека Осканова. На его примере хочется отметить мужество наших лётчиков – это наше национальное достояние. Представители Липецкого авиацентра и сегодня защищают нашу Родину и служат примером особой ответственности, высоких волевых и нравственных качеств», – сказал Александр Рябченко. Участники провели минуту молчания и возложили гвоздики к мемориалу. Также в этот день памятные акции прошли в школах муниципалитета.

«В этом году Суламбеку Осканову исполнилось бы 80 лет. Но он отдал свою жизнь за жизни других. На самопожертвование в мирное время способны только сильные духом, истинные герои, люди доблести, долга и чести. Именно таким навсегда останется в нашей памяти генерал-майор Осканов. Его подвиг – урок мужества для многих поколений», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.