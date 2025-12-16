Памятный знак генерал-майору ФСБ Владимиру Варакину открыли в Липецке

В канун Дня работника органов безопасности Российской Федерации в Липецке состоялась торжественная церемония открытия памятного знака генерал-майору ФСБ Владимиру Варакину. Мемориал установили в сквере на ул. Терешковой, носящем его имя. В церемонии приняли участие сотрудники и ветераны ФСБ, представители Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», а также сын Владимира Варакина Вениамин.

«Мой отец всю жизнь следовал своему правилу: жить с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Он был моим примером, и хочется, чтобы таких людей было как можно больше, потому что на них держится страна. Быть похожим на него — это огромный труд и ответственность. Рад, что в Липецке открыли памятный знак, это высшее народное признание. Летом приедем с сыном и обязательно посетим сквер», — сказал Вениамин Варакин.

Владимир Борисович Варакин – генерал-майор ФСБ, государственный советник юстиции 2-го класса, кавалер государственных наград, в том числе Ордена Дружбы. Больше четверти века он посвятил службе в органах безопасности. С 1992 года возглавлял Управление ФСБ России по Липецкой области, руководил Управлением Министерства юстиции РФ по региону. С 2003 года и до последних дней жизни работал в Липецком филиале ПАО «Ростелеком», где занимался развитием систем связи и комплексной безопасности объектов.

«Владимир Борисович возглавил управление в 1992-м — в самые трудные времена. Страна рушилась, процветала организованная преступность. Его огромная заслуга в том, что он, будучи грамотным техническим специалистом, сумел организовать работу по защите промышленности Липецкой области. Владимир Борисовичглубоко погружался в специфику каждого предприятия. А ещё именно по его инициативе в управлении было создано собственное спецподразделение — местная «Альфа», которое успешно боролось с терроризмом и захватами. Это был человек, который не руководил из кабинета, а строил систему безопасности с нуля в условиях, когда её практически не было», — рассказал председатель общественной организации ветеранов органов государственной безопасности Липецкой области Валерий Смольянинов.

Под руководством Владимира Варакина в Липецкой области был реализован ряд значимых проектов. При его участии была внедрена в работу системаобеспечения комплексной безопасности объектов связи. Также среди его заслуг — создание надежной системы защиты «Сова», которая позволила обеспечить технический мониторинг состояния большинства объектов и линий на территории Липецкой области.

В течение последних лет Владимир Борисович участвовал во внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» — распределенной системы, способной объединить в единую управляемую структуру разнородные элементы городской среды. Именно он стоял у истоков создания региональной системы видеонаблюдения, которая по праву считается одной из лучших в стране.