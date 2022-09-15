В честь 195-летия Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского потомок великого путешественника и географа и научный сотрудник Липецкой области совершили экспедицию на вершину горы Семёнов-Баши и установили знак и флаг региона на высоте свыше 3600 метров над уровнем моря.

Экспедиция к вершине горы продлилась с 6 по 13 сентября. Она была организована музеем-усадьбой П.П. Семёнова-Тян-Шанского совместно с Семёновским благотворительным обществом (Обществом потомков П.П. Семёнова-Тян-Шанского). В восхождении приняли участие правнук учёного Александр Семёнов-Тян-Шанский и научный сотрудник музея-усадьбы, биограф нашего выдающегося земляка Александр Богданов.

Экспедиция стартовала в посёлке Домбай. Первые дни были тренировочными — необходимо было акклиматизироваться и подготовиться. Путешественникам помогал опытный инструктор Роман Губанов. Восхождение на высоту 3602 м заняло два дня с ночёвкой в горах. Подробнее про экспедицию можно прочитать на странице музея-усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

«Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. Сохранение памяти о наших земляках – важнейшая наша задача», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. Памятный знак на вершине повествует о том, что летом 1904 года основатель альпинистского движения России Александр фон Мекк назвал эту гору в честь П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Сам Петр Петрович неоднократно бывал на Кавказе и был почетным членом Русского горного общества. Это единственная гора в Российской Федерации, названная именем Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Остальные горы, носящие имя великого путешественника, находятся далеко за рубежом. Также Семёнов-Баши удобна для восхождения даже для новичков.