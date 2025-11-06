Панно в честь генерал-прокурора Александра Хвостова появилось в Ельце

Масштабное панно с портретом генерал-прокурора Российской империи Александра Хвостова появилось в Ельце на фасаде дома №117 на улице Коммунаров. Торжественное открытие приурочили к V Международной научно-практической конференции «Хвостовские чтения». Портрет выполнен из металлокассет с художественной перфорацией и дополнен информационной табличкой. Он создан при поддержке Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес» с участием предпринимателей региона.

Александр Хвостов занимал пост генерал-прокурора и министра юстиции в 1915 году, а после революции отказался от предложения Ленина возглавить советский Минюст, предпочтя скромную жизнь в Ельце, где и умер в 1922 году. Панно на стене многоэтажки стало еще одним шагом в увековечивании памяти выдающегося юриста и государственного деятеля, уроженца елецкой земли. Ранее в Ельце был установлен памятник Хвостову, а также проведено перезахоронение останков.

«Липецкое бизнес-сообщество активно участвует в воплощении социально значимых и культурных проектов на территории региона, тем самым показывая заинтересованность в развитии региона», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.