Папа сыну приглядел жену в аптеке. История семьи лезгинов-медиков, которые волею судьбы оказались в Добринском районе

30 ЛЕТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Посёлок Плавица — самый многонациональный в нашем районе: со всего СССР ехали люди на стройку сахзавода. Хотя и Дагестан тоже славится множеством народов, его населяющих.

Супруги Примовы, их дочка Мадина и сын Давид, родившийся уже здесь, давно наши земляки. Рамал Мануфович известен и как депутат районного Совета, и как доктор-стоматолог, много лет возглавлявший Плавицкую больницу.

— В 1990-м году, по окончании Дагестанского мединститута, — рассказывает он, — я был направлен в далёкую и неизвестную для меня Липецкую область. Уже из областного отдела здравоохранения распределили ещё дальше — в Добринский район. Так вот 30 лет живём с семьёй здесь и считаем добринцев своими земляками.

ДРЕВНЕЙШИЙ НАРОД

Наш разговор с Рамалом и Баджи ведётся и про их пребывание в нашем крае, и про то, как живёт их родной народ, какие обычаи имеет. А по национальности мои собеседники — лезгины. Это древнейший коренной народ Дагестана. Потомки лезгин сумели донести до наших дней самобытность, культуру и традиции своих пращуров.

Разумеется, хоть много чего я видела о жизни кавказцев и вживую, и по телевизору, но, когда об этом подробнее стала у плавичан интересоваться, то ещё больше некоторым моментам была поражена.

— Мы, живя тут, — продолжает его супруга Баджи Нурметовна, — строго стараемся в своей семье блюсти традиции предков и передавать их потомкам.

НЕВЕСТУ ПРИГЛЯДЕЛ ОТЕЦ

Зная, насколько важно слово главы семейства у народов Кавказа и, вообще, мусульман, спрашиваю у хозяина, чтобы наверняка уточнить: «Невесту Вам папа подобрал?»

— Да, конечно. Слово отца — главное. Нас было 3 брата и 2 сестры, никто не мог его ослушаться. Это, может, звучит категорично, но мы так воспитывались с младенчества. Отец трудился бригадиром в совхозе, мама — домохозяйка.

Жену сынку папа приглядел в аптеке. Она хоть и младше его на 2 года, но на тот момент, окончив медучилище, уже работала фармацевтом.

— Папа сказал тогда: «Вот там-то есть достойная девушка». Я зашел на неё посмотреть и купил в аптеке, помню, какое-то лекарство, чтоб сильно не привлекать к себе внимания. Баджи мне очень понравилась с первого взгляда.

Семья Баджи городская, отец трудился нефтяником то в Индии, то в Сирии… К родителям невесты Примовы сразу послали сватов. Из числа наиболее почтенных, уважаемых родственников или соседей выбирался илчи (сват). Он приходил в дом будущей невесты и трижды просил маму девушки или старшую женщину рода отдать ее за самого лучшего юношу во всех селениях. Через месяц Примовы сыграли пышную свадьбу, на которой, как водится на Кавказе, гуляло всё село.

СВАДЬБА ЛЕЗГИН — САМАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ

Да и, вообще, по словам моих героев, лезгинская свадьба славится своим безудержным весельем и зажигательными танцами. На протяжении веков было принято в эти торжественные дни показывать удаль, сноровку и силу молодых людей, испытывать умения жениха. Самобытная культура народа в полной мере раскрывается в дни свадебных торжеств. Никаких оплошностей или неувязок не должно было случиться, ведь от этого зависит репутация семьи.

— 1-ый день свадьбы празднуется у невесты. Присутствует жених и несколько его друзей. Молодой должен станцевать два танца с невестой, один из них наш национальный — лезгинка.

— А Вы хорошо танцуете, сейчас не забыли? — спрашиваю у Примова.

— Раньше мог, конечно, хорошо. Ну и забыть это невозможно, как плавать или ездить на велосипеде. Только заиграет музыка, и тело само вспоминает, — утверждает доктор.

И точно: нельзя, думается, плохо танцевать тому народу, в честь какого названа самая залихватская пляска.

ГОСТЯМ НЕ ГОРЬКО

— А невеста на свадьбе что делает? — обращаюсь к Баджи.

— Исключительно скромно должна себя вести даже во время танца. Ни в коем случае не ходить куда попало — люди осудят. В общем, никаких лишних эмоций. В сёлах до сей поры у нас очень строго обычаи чтут. Но ведь скромность во все времена ценится. И, если танцевать выходит невеста, она должна показать плавность движений и умение подчеркнуть достоинства мужа.

Выяснилось, что «горько!» молодым лезгины не кричат. Жених с невестой ни в коем случае за столом не пьют спиртное, даже лёгкое, хотя выпивка в лучших традициях народа перед ними стоит. На столах — всего-всего.

АССА!

— Во время лезгинки, — поведал Рамал, — друзья жениха кладут деньги на голову невесте или отдают маме жениха. Немного покружил, деньги положил, и его тут же меняет другой. Иначе, если каждый джигит по целому танцу станет исполнять, пляски будут длиться до бесконечности. Родственники дарят деньги невесте или танцующей тут же матери жениха, какие она не обязана молодым отдавать, а может потратить на себя. Кстати, как у вас, мама не поздравляет молодых.

Остальные сородичи, по словам собеседников (и так у многих народов Кавказа), кладут свои кровные в специальный ящик, но обязательно подписывают, чтоб потом эта новоиспечённая пара, что сегодня женится, положила больше, чем они. Хоть на немножко, но больше.

А НЕВЕСТА ЖДЁТ ЖЕНИХА…

Переедет в дом жениха молодая только через день, потому что ступить за порог дома постороннего мужчины невеста может лишь в качестве жены.

— У вас регистрируются в ЗАГСе и венчаются, у нас дома мулла читает молитву, только после этого девушка с парнем считаются поженившимися. Из родительского дома я забрал Баджи на второй день, ближе к обеду. Приехала вместе с ней одна старшая родственница и несколько подружек. На второй день молодая станцует тоже два танца, а потом сидит со своими подружками в специальной комнате. Так у нас в деревнях до сей поры.

А жених в это время, уважаемые читатели, с друзьями и родственниками по полной гуляет на собственной свадьбе. Только на третий день молодая жена может выйти к новым родственникам и вручить каждому именной подарок…

ПРИДАНОЕ ХОРОШЕЕ? КАЛЫМ БОГАТЫЙ?

— Солидное приданое вместе с Вами отдали родители? — задаю вопрос хозяйке.

— С момента рождения дочери семья лезгин начинала собирать ей приданое. Как правило, оно включало всё от украшений, хозяйственной утвари, постельных принадлежностей до мелочей. Зависит приданое от состоятельности семьи. Также постепенно собирались подарки родственникам и гостям. У меня всё было.

— Размер калыма, — делится Рамал Мануфович, — обсуждается представителями обоих родов. Передача родственникам невесты происходила сразу после достижения соглашения о свадьбе, что традиционно гарантирует: семья жениха состоятельна и молодая не будет знать нужды. Раз Баджи за меня отдали, значит, калым устроил всех.

В СЕМЬЕ ПРАЗДНИК: РЕБЁНОК РОДИЛСЯ!

Поначалу молодожёны снимали жильё в Махачкале, где доучивался глава семейства. Там же родилась и Мадина. Настоящий праздник устроил папа в её честь.

— У нас так всегда: торжество на рождение девочки, гости приносят деньги. С рождением дочек говорили, что в семью вошла доброта, милость, сострадание. А уж с появлением сыновей и вовсе необыкновенные гуляния бывают. Это продолжатель рода.

(Мадина-красавица пошла по стопам родителей, стала медиком. Сейчас трудится доктором-косметологом в столице).

ЗДРАВСТВУЙ, ДОБРИНСКИЙ РАЙОН!

— Поначалу я здесь, — признаётся Баджи Нурметовна, — сильно скучала, с трудом привыкала к местному укладу жизни. Ещё дочка маленькая была, с жильём не сразу устроилось.

— Сперва мы проживали в Добринке, в гостинице. Правда, администрация отнеслась к нам доброжелательно, достаточно скоро предоставила трёхкомнатную квартиру в Плавице и помогла обустроить быт, — вспоминает доктор Примов.

— А теперь, — добавляет хозяйка, — это моя вторая родина, ведь тут живу я больше, чем в Дагестане.

ЖЕНИТЬБА СЫНА — ШИКАРНОЕ ДЕЙСТВО

Потом жизнь пошла своим чередом. Рамал стал трудиться стоматологом, жена — его помощницей в кабинете. Тут родился сын Давид. Родители им, конечно, гордятся. Парень по окончании университета служит прокурором, также обучается в аспирантуре. С необыкновенной гордостью папа рассказал про его свадьбу, показав некоторые фрагменты.

Она состоялась в лучших традициях лезгинского народа в Дербенте. 250 человек на неё пригласили Примовы (мы помним: от невесты обычно несколько человек, остальные — гости жениха). Национальные коллективы поздравляли молодых. Лезгинку танцевал папа, вместе с невесткой кружила мама. Шикарное действо!

«И РУССКИЕ, И НАШИ ПРАЗДНИКИ ТЕПЕРЬ ОТМЕЧАЕМ»

— Правда, детей здесь воспитывать, как там, мы уже не могли. Всё-таки русские и христианские традиции накладывают отпечаток на нашу жизнь. Мы с уважением относимся к вашим праздникам и обычаям. А когда дочка с сыном были маленькие, то я на Пасху для них красила яйца. Вместе с одноклассниками и друзьями они бегали по улицам и славили Христа на Рождество. Тут живём, и, думаю, это верно. Смешно, если б мы им запретили.

Разумеется, дети Примовых знают: Курбан-байрам (у мусульман — великий праздник жертвоприношения) и Ураза-байрам (праздник разговения в честь окончания поста) — это дни, когда надо обязательно повидаться с родителями.

— На Курбан-байрам у нас режут барана, делят его на семь частей и раздают нуждающимся, — рассказывает чета. — Наши дети понимают, что на Уразу, особенно в первый день, они по возможности должны приехать домой. На Кавказе — 3 дня выходных.

Вот так живут лезгины Примовы в посёлке Плавица. Жена занимается в свободное время шейпингом, супруг интересуется рыбалкой.

— Для Вас слово мужа свято? — задала я последний вопрос Баджи.

— Да, муж — голова, жена — шея, — смеясь, подытожила она.

И мы друг друга поняли.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.