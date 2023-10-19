В районе отметили самый молодой праздник в России — День отца. Он был учрежден в 2021 году Указом Президента России В.В. Путина и призван укрепить традиционную культуру семьи, повысить роль отцовства.
В большом зале районной администрации — лучшие папы муниципалитета, те, про кого принято говорить «примерный семьянин». Наш район богат достойными примерами отцовства. Ведь быть папой — это тоже работа, и только талантливые отцы умеют любить, быть хорошими специалистами и авторитетными мужчинами в глазах своей семьи, общества. Нынешний праздник — замечательная возможность поблагодарить уважаемых пап за их ответственный и благородный труд. Церемонию награждения провел заместитель главы Добринского района Олег Малыхин.
— Папы — особенные люди, — отметил он, — это кормильцы, наставники, добрые друзья, первые помощники для детей и мам, рачительные хозяева дома. Уважаемые отцы Добринского района! От души желаю вам терпения, много добрых и счастливых дней в году. Здоровья вам и вашим близким. И чтобы радость отцовства делала нас всех крепче, сильнее и счастливее!
За достойное воспитание детей и в связи с празднованием в России Дня отца заслуженные награды — благодарственные письма от районной администрации, денежные сертификаты и цветы получили пятнадцать отцов Добринского района.
Каждый из тех, кого приглашали для награждения, был удостоен самых теплых слов. Они сумели стать примером для своих сыновей и добрыми волшебниками для дочерей. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа.
К примеру, Юрий Кунов в этом году с супругой празднует 50-летний юбилей совместной жизни. Они воспитали прекрасную дочь Веру и внучку Татьяну, которые получили медицинское образование и трудятся по выбранной специальности уже много лет. Глава семьи пользуется заслуженным авторитетом среди взрослых и детей, они ценят отзывчивость и дружелюбие папы и дедушки.
Александр Матыцин, отслужив в армии, остался в родной деревне Ярлуково, а после свадьбы с Галиной им выделили жилье в соседнем колхозе имени Мичурина. Там он и продолжает трудиться, но теперь уже в КХ «Чара», рабочим по уходу за животными. Дети Матыциных зарекомендовали себя как любознательные, всесторонне развитые.
Завершил мероприятие небольшой концерт. Артисты районного ДК Александр Григоров, Владимир Стрельников, Павел Пчельников, Александр Ходыкин и Ольга Исаева постарались наполнить каждый номер хорошим настроением.