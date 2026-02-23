Папы могут всё!

В детском саду села Новочеркутино царила невероятная атмосфера радости и веселья: здесь шумно и сердечно отметили предстоящий мужской праздник. Состязания «Папа может…» стали настоящим подарком для всех: и для ребятишек, и для их отважных пап, дедушек и старших братьев.

— У нынешних наших воспитанников очень активные папы и дедушки, — с теплотой рассказывает воспитатель Людмила Владимировна Заева. — Они всегда в курсе всего происходящего в жизни своих ребятишек, поэтому я и решила организовать совместный спортивный праздник. На соревнования мы пригласили родителей мальчишек и девчонок, их дедушек и старших братьев. К примеру, от семьи Копцевых пришли сразу все мужчины: папа, дедушка и брат. От Черкасовых — папа и дедушка. Также с энтузиазмом участвовали папы Сергей Прохоров и Александр Чижов. Команды мы организовали из наших подопечных и мужской половины.

В результате получилось по-настоящему дружное и азартное состязание! По словам педагога, сначала взрослые участники волновались не по-детски, боясь подвести своих сынков, дочек или внучек на полосе препятствий. А мамы-болельщицы просто разрывались между командами, не зная, за кого переживать сильнее. Свою ловкость и сноровку ярко продемонстрировали дедушки Сергей Архипов и Владимир Шелягин, за что организатор торжества говорит им отдельное спасибо.

В спортивном зале стоял неумолкаемый смех, раздавался звонкий детский визг… Казалось, что здесь проходят самые настоящие олимпийские игры! Приятно было видеть сияющие глаза малышей, их восторженные лица: ребята на всю жизнь запомнят, как вместе с папами, дедушками и братьями преодолевали препятствия, смеялись, подбадривали друг друга и радовались успеху.

— В результате победила дружба, — с улыбкой подытожила Людмила Владимировна. — Ведь все мы тут — одна большая семья.

Этот праздник показал: если дети и взрослые вместе, то любое дело становится в разы веселее и интереснее. Теперь мамы с нетерпением ждут, когда их пригласят на полосу препятствий, ведь им тоже хочется почувствовать себя частью этой захватывающей игры! Праздник стал ярким подтверждением того, что папы, действительно, могут всё, особенно рядом с любимыми детьми.