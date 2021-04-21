Роль отца в воспитании ребенка, несомненно, очень высока. Но, к сожалению, чаще детьми занимаются мамы. Чтобы восполнить этот пробел, в детском саду ст. Плавица решили организовать конкурс для мужчин: пап, братьев и дедушек воспитанников.

Перед ними ставилась задача — смастерить игру или пособие для игры своими руками. В конкурсе приняли участие 18 мужчин. Их работы очень удивили и порадовали воспитателей своей оригинальностью и мастерством исполнения.

Победителями конкурса «Я умею мастерить» стали сразу три папы.

Роман Сенин смастерил для центра сюжетно-ролевых игр прилавок магазина с контейнерами для товара, Сергей Барбашин — бизидом (устройство для развития мелкой моторики рук), Александр Щукин изготовил маркер игрового пространства с макетами АЗС, автомойки, больницы, аптеки и др.

Бизидом Сергея Барбашина.

Работа Романа Сенина выполнена из натурального дерева.

Папы использовали для своих работ экологически чистые материалы, причем все игры соответствуют технике безопасности.

“Все 18 работ заняли свои места в игровом пространстве детского сада и уже активно используются для повседневных игр и проведения открытых занятий воспитателями. Но, самое главное, дети знают, кто изготовил для них такие замечательные игры и гордятся своими папами”, – рассказала редакции старший воспитатель детского сада ст. Плавица Наталья ЧЕРНОВА.

В детском саду ст. Плавица 162 воспитанника. Его посещают не только жители поселка сахарников, но и дети из близлежащих сел: Пушкино, Новочеркутино, Хворостянка, Отскочное. Родители, имеющие личные автомобили, выбирают это дошкольное учреждение в том числе и за то, что здесь созданы замечательные условия для развития малышей.