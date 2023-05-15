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Приговором Грязинского городского суда двое сожителей, 1974 и 1977 г. рождения, признаны виновными в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением.

Квалифицирующим признаком у мужчины является применение насилия, опасного для здоровья потерпевшей.

Судом установлено, что 23 июня 2022 года подсудимые пригласили в гости свою соседку.

В ходе распития спиртного между гостьей и хозяевами дома произошла ссора.

С целью ограничения потерпевшей в свободе передвижения и воспрепятствованию ее ухода домой подсудимые связали ее, обмотав скотчем руки и ноги.

Пресекая попытки потерпевшей освободиться и покинуть квартиру, мужчина нанес ей несколько ударов кулаком по лицу.

Только утром подсудимые отпустили потерпевшую домой

Действия подсудимых квалифицированы по п. «в» ч.1,2 ст. 127 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком — 3 года, женщину — к 1,5 годам ограничения свободы.

В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда.