Парад флагов с участием 100 полотнищ состоялся в Липецке сегодня, в День Государственного флага Российской Федерации. Около 300 волонтеров – представителей пяти вузов, пяти средних специальных учебных заведений, а также школьников – пронесли флаги по центру города.

На площади Ленина-Соборной был развернут масштабный флаг России – 30-метровое полотнище. Во главе парада часовые Поста №1 пронесли государственный флаг Российской Федерации, исторические флаги России, флаги Липецкой области, муниципальных образований, а следом – флаги России и флаги российского триколора.

Парад прошел по пешеходной зоне Петровского проезда до Комсомольского пруда, а затем через площадь Революции, мимо храма Первоверховных Апостолов Петра и Павла до главной сцены Нижнего парка. Здесь часовые Поста №1 провели торжественный показ исторических флагов России с представлением самых значимых событий отечественной истории, которые происходили под флагами Российского государства с 1668 года по сегодняшний день. Кроме того, здесь работала фотозона, а липчанам раздавали ленты и флажки в цветах триколора.

Современная Россия прожила с триколором непрерывно больше 30 лет и одержала под ним немало побед. Именно триколор стал символом Русской весны, он развевался в Севастополе над штабом Черноморского флота и как бы говорил: «Здесь Россия, здесь маяк Русского мира!». Именно ради того, чтобы поднять его над своими домами, выступали крымчане и сейчас сражаются жители Донбасса.

«Сегодня мы особенно глубоко осознаем себя частью единого государства, гордимся лучшими достижениями соотечественников. Эти патриотические чувства особенно важно передать молодежи, детям, чтобы они стали достойными гражданами родной страны», – считает губернатор региона Игорь Артамонов. Парад флагов в рамках областной акции, посвященной Дню государственного флага России, провел Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Липецкой области при поддержке правительства региона и администрации Липецка.