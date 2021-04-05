Народный инклюзивный театра танца «Параллели» в минувшие выходные собрал поклонников творчества коллектива на концерт «Танцы не для слабых». Шоу прошло в онлайн-формате в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» и было приурочено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщает Lipetskmedia.

Эта проблема поднята «Параллелями» неслучайно. В 2018 года в коллективе первыми в Липецке открыли специальную группу танцоров с аутизмом – «Танцующие под дождём». Темы информирования об аутизме «Параллели» поддерживают не впервые. В апреле 2019 года в одном из торговых центров театр танца представил красочное шоу и флешмоб, который увидели сотни липчан.

Зрители из разных городов и стран присоединились к трансляции, чтобы увидеть концерт, участие в котором приняли все артисты коллектива – более 80 человек с разными способностями: с нарушением слуха, на колясках, с расстройством аутистического спектра. Артисты представили как уже полюбившиеся, так и совершенно новые номера. Впервые зрители увидели парный танец подростков с аутизмом, которые танцуют сами, без родителей. До этого такое было невозможно. Также на концерте состоялась премьера гимна «Параллелей», слова и музыку к которому написала мама одного из воспитанников с аутизмом Мария Юсупова.

За 14 лет «Параллели» покорили много творческих и спортивных вершин. Главной они считают призвание их творчества и присвоение почетного звания «Народный». «Театр танца «Параллели» – это наглядный пример того, что творчество действительно не знает границ. Коллектив удивительный. Каждый номер наполнен эмоциями, любовью к жизни. Уверен, что впереди у «Параллелей» большие перспективы, победы и признание», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.