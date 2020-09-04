Парк комплекса «Олимпийский» в Тербунах преобразился в рамках нацпроекта

Парк для настоящих олимпийцев появился в райцентре Тербуны. Он стал продолжением обустройства территории рядом с культурно-спортивным комплексом села на улице Мичурина.





Первый этап благоустройства парковой зоны стартовал в середине весны и проходил в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели направлено из регионального бюджета 4 млн рублей. Еще 7,3 млн рублей добавил местный бюджет.

Через всю территорию парка проложили универсальную прорезиненную дорожку в трёхцветном исполнении для занятий бегом, катания на скейтах и роликах, занятий велосипедным спортом. Для болельщиков установили трибуну. Прогулочную зону вымостили тротуарной плиткой, провели освещение, уложили газон, установили лавочки. На этом преображение территории рядом с культурно-спортивным комплексом «Олимпийский» не закончено. В следующем году начнётся второй этап благоустройства парка.