Два гектара сейчас занимает парковая зона, появившаяся в Добринке в начале двухтысячных на месте заброшенного участка земли, на котором в свое время проводили соревнования по мотокроссу. Также здесь было место для сбора крупного рогатого скота. Рано утром коров и телок добринцы с окрестных улиц пригоняли сюда для отправки в общественное стадо.

Директор парка Сергей Чернев хорошо помнит, как по инициативе главы Добринского района Валерия Тонких и предрайсовета Александра Попова пустырь стал постепенно преображаться. Прежде всего, всю территорию бывших неудобий выровняли автогрейдером. Затем разметили согласно плану.

— Первым делом, — вспоминает собеседник, — параллельно улице Ленинской высадили аллею молодых пирамидальных тополей. Затем с каждым годом парк прирастал различными деревьями, на сегодня здесь взялись за силу и радуют глаз березы, рябины, ели, туи, липы, сирень. Появился красивый травяной газон, дорожки и аллеи вымостили тротуарной плиткой, в разных местах разбили красивые цветочные клумбы, построили танцплощадку, набережную с ротондой и пирсом.

Весной работницы парка Лидия Трубникова и Марина Кореневская занимались посадкой и уходом за цветами, в этом году предпочтение отдали пяти разновидностям петуний. Летом на плечи женщин легли обязанности по обрезке деревьев, поливу и прополке цветочных клумб, регулярной уборке территории парка, формирование живой изгороди.

Вдоль одной из аллей, березовой, движется специальный мини-трактор «Кайман». Им управляет Виктор Лесных.

Трактор приобрели не только для ухода за синтетикой футбольного поля, но и для очистки от сухой травы и веток натурального травяного газона. В оснащение агрегата включено навесное оборудование, созданное по образу пылесоса для сбора мелкого мусора и опавших листьев. Кроме этого, у трактора есть насадка для стрижки травы. В день нашего визита участки парка, занятые травой, были аккуратно скошены. Как видим, «Кайман» оказался мал да удал. Старые листья, ветки и сухую траву собирали и складировали в нескольких местах, а затем при помощи коммунальной техники грузили и вывозили к месту утилизации.

— С ранней весны до поздней осени в нашем парке кипела активная жизнь, — рассказал Сергей Чернев, — первыми сюда приходили и приезжали любители здорового образа жизни, с раннего утра люди занимались активной ходьбой, посещали, да и сейчас посещают городок под открытым небом с уличными тренажерами, играли в большой теннис. Ближе к полудню в парке появлялись представители более старшего поколения. Вечером общественное пространство отдавалось на откуп молодежи и семейным парам с детьми. Для подрастающего поколения работал детский парк с горками, качелями, оборудованием для лазания, игровыми домиками и самым настоящим небольшим фонтаном. Его, к слову, уже законсервировали до следующей весны: хорошо помыли и накрыли, чтобы исключить попадание в чашу снега и льда. Конечно, немалая территория общественного пространства требует особого внимания. Эта миссия возложена на сторожей Сергей Жукова, Александра Ряских, Юрия Кореневского и Юрия Сульдина.

Пройдет зима, и ранней весной в парке Молодежи вновь закипит работа. Нужно будет оперативно белить и красить бордюры, скамейки, детские игровые элементы, фонари уличного освещения, разгерметизировать мини-фонтан. И, конечно, провести дополнительное озеленение в детском парке. Коммунальщики намерены высадить по всей длине кованого металлического забора, вдоль улицы Ленинской, молодые ели вместо погибших от вредителей ясеней.

Кстати, кто-нибудь из вас обращал внимание на скульптуры львов, два из которых стоят при входе на аллею, ведущую к танцплощадке, а два охраняют вход на детскую территорию? Так вот, присмотритесь. Из четырех каменных хищников — две львицы. Они отличаются немного меньшим размером и более миловидной мордочкой. Вот такой секрет мне открыли работники парковой зоны, уходящей на зимние каникулы…