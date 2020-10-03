Парк Победы открыли для липчан. Первый этап реконструкции оценил губернатор

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил открывшийся после реконструкции парк Победы в областном центре. Вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной он прошелся по обновлённым аллеям.

«Парк хорошо сделан. Всегда нравится, когда из разрухи получается что-то новое, а особенно, когда это новое нравится жителям. Слышали много разных мнений, кому-то не нравится красный цвет в дизайне парка, кому-то плитка, но нельзя не согласиться, что мы получили новый современный парк», – сказал Игорь Артамонов.





Жители могут узнать о липецких героях Великой Отечественной войны с помощью интерактивных стендов. Специалисты IT группы «Открытие» больше месяца собирали информацию о них. Также можно отследить боевой путь каждого и узнать, какую награду он получил. В дальнейшем информация будет дополняться и пополняться новыми биографиями. Липчане могут рассказать и о своем герое, для этого на стенде есть кнопка «обратная связь». Всего в парке Победы четыре таких стенда, еще один установлен на площади Героев.

Игорь Артамонов оценил проект дополненной реальности AR48. Посетители парка могут узнать о подвигах липчан в военные времена, а также о вкладе города в Победу. Пользователям приложения предлагается изучить десять тематических блоков: «Бофорс», «Водопьянов», «Госпиталеград», «Елец», «Катер А-78», «Катуков», «Литаврин», «Миномёт», «Неунывайки» и «Сорокапятка». Каждый начинается с анимированного видеоролика, изучения военных орудий и биографии героев. После теоретической части запускается динамическая игра. В завершении курса для закрепления полученных знаний пользователям предлагается ответить на вопросы викторины.

«С помощью такого интерактива дети могут погрузиться в историю. Прежде, чем поиграть в стрелялки, они не пройдут мимо событий Великой Отечественной войны, посмотрят короткометражные фильмы, поучаствуют в квестах», – отметил Игорь Артамонов.

Проект создан в рамках реализации федерального гранта Росмолодежи и Роспатриотцентра в Липецке создан уникальный проект «AR-48». Консультировали разработчиков липецкие краеведы.

На одной из аллей парка открылась фотовыставка «Сердечные», посвященная международному Дню врача. Ее героями стали 102 врача Липецкой области различных специальностей от акушеров-гинекологов до стоматологов. Их снимки также размесят в парке Металлургов, Быхановом саду, Нижнем парке. Проект призван привлечь внимание общественности и повысить доверием к профессии, популяризовать медицинские специальности среди молодежи.

Во время прогулки по парку Игорь Артамонов обратил внимание на старые постройки, которые не украшают современное общественное пространство. «Печально, что некоторые предприниматели не хотят двигаться вперед. Будем с ними разговаривать и договариваться. Все кафе и другие здания должны вписываться в общую концепцию парка», – подчеркнул Игорь Артамонов.