Первый этап установки камер уличного наблюдения проходит в парке Победы Липецка. Специалисты устанавливают 46 камер — от входа со стороны улицы Полиграфической до эстрады. Наблюдение за парком поможет контролировать ситуацию в месте с большим скоплением людей и быстро реагировать, если что-то пойдет не так.

Всего за безопасностью в парке Победы будут следить около 100 камер. А в целом на территории Липецкой области их установят около 10 тысяч. Сейчас их почти 9600.

«До конца года в Липецке мы завершим установку камер уличного наблюдения. Будут работать и камеры с распознаванием лиц. Такие есть пока только в Москве и Казани, наш регион будет третьим в стране. Все это делается, чтобы жители Липецкой области чувствовали себя в безопасности, а правоохранительные органы имели возможность оперативно контролировать ситуацию, предупреждать правонарушения и раскрывать их», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.