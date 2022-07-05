Сразу три новых общественных пространства обустроили в Добровском районе в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в селе Богородицкое рядом с существующей детской площадкой, расположенной в непосредственной близости от жилой застройки, смонтировали спортивную зону с мягким покрытием, воркаут-комплексом и тренажерами на различные группы мышц.

В центральной части села Ратчино в 2019 году в рамках программы поддержки территориального общественного самоуправления по инициативе жителей преобразили сквер. В этом году благодаря нацпроекту специалисты выполнили второй этап его благоустройства – высадили дополнительное озеленение, выполнили в плитке пешеходные дорожки, установили беседки и малые архитектурные формы. Общественное пространство пользуется большой популярностью у местных жителей, оно находится недалеко от детского сада, Дома культуры, досугового центра и школы.

В парке села Борисовка рядом с уже существующей спортивной зоной обновили тротуарное покрытие и обустроили детское пространство с игровыми комплексами, качелями и перголой в форме терема. Обновленную часть парка уже оценили юные жители села, ставшие первыми посетителями. «Улучшение качества жизни людей в селах и деревнях входит в число первоочередных задач региональной власти, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно».

Как сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области, сквер и парк имеют особую значимость для жителей сел Ратчино и Борисовка. В общественном пространстве Ратчино установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Борисовке такой памятник расположен на аллее Славы рядом с парком. Здесь в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» полностью обновили обелиск со списками не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной односельчан и установили мемориальные плиты с бюстами героев-земляков.

«Благоустройство имеет большое значение для жителей населенных пунктов. Работа по преображению аналогичных территорий, которые станут местами отдыха для взрослых и детей, будет продолжена. Отдельно стоит отметить пространства, имеющие историческую и культурную значимость, их благоустройство особенно важно и для жителей, и для региональной власти», – отметил начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.