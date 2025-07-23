Парк усадьбы Семёнова-Тян-Шанского преобразился после III Фестиваля арбористов

В Музее-усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского успешно завершился III Фестиваль арбористов. Неделя интенсивной работы лучших специалистов по деревьям со всей страны принесла впечатляющие результаты: исторический парк усадьбы стал значительно безопаснее, ухоженнее и готов к приему гостей предстоящего фестиваля «Тайны дворянской усадьбы», который стартует 26 июля.

Фестиваль собрал более 50 арбористов из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Улан-Удэ, Волгограда, Ярославля и других городов России. Участники не только обменивались опытом, но и активно работали под руководством мэтров отрасли. Основоположник российской арбористики Дмитрий Звонок, гуру верхолазных Игорь Казанцев поделился мастер-классами по работе на высоте.

За неделю фестиваля участники и эксперты выполнили в парке усадьбы ключевые работы по благоустройству и безопасности. В частности, удалили аварийные деревья, все порубочные остатки измельчили и превратили в ценную мульчу для дальнейшего использования в парке. Также провели обрезку кустарников и деревьев, привели в порядок парковую тропу и обновили арт-объект «Вершины Тянь-Шаня», связанный с наследием великого путешественника.

«Преображение парка в усадьбе Семёнова-Тян-Шанского силами участников Фестиваля арбористов – это лучшая дань памяти великому ученому и путешественнику. Убежден, что этот фестиваль станет доброй традицией, а обновленный парк ждет гостей», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.