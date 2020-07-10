Парки Липецка активно благоустраиваются

В парке Победы и Верхнем парке областного центра ведутся работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В парке Победы рабочие практически закончили укладку песчаного основания под плитку и бордюры. В ближайшее время планируют приступить к их монтажу, а также восстановлению асфальта. Продолжается и ремонт сцены.

Одновременно ведутся работы по укладке силового кабеля, именно по нему пойдёт электричество для айс-матов – необходимых элементов для современных катков, кататься на которых можно даже при температуре до +6 градусов. Работы планируют завершить к концу августа.Осенью гостей примет и Верхний парк. Здесь основные работы идут на детской площадке. Подрядчику предстоит выровнять поверхность игровой зоны, а затем уложить безопасное резиновое покрытие, установить современный комплекс с песочницами и мини-аттракционами.

Кроме того, в парке приведут в порядок зону центрального входа – здесь укрепят подпорные стенки и отремонтируют лавочки. У основания памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обновят плиточное покрытие.

«Благоустройство парков – в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Работы ведутся в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти».