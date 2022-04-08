Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, первый в этом году случай укуса человека клещом в Липецкой области был зарегистрирован 24 марта. Всего, по данным на 6 апреля, таких фактов зафиксировано два – в Липецке и Задонском районе – произошли они на приусадебных участках пострадавших.

В связи с началом сезона активности насекомых главный государственный санитарный врач региона Владимир Бондарев подписал постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в Липецкой области». Согласно документу, специалистам необходимо провести плановые акарицидные обработки территорий кладбищ, лесопарковых зон, скверов, пляжей, парков, баз отдыха и других мест скопления людей, а на въездах в необработанные лесные массивы установить предупреждающие щиты.

Городские службы планируют начать дезинсекцию территорий областного центра в конце апреля. Как сообщили в управлении главного смотрителя, в этом году акарицидными препаратами обработают 13.6 гектаров. Это пляжи на ЛТЗ и Соколе, склоны лога 19-го микрорайона, спортивно-рекреационный комплекс Каменного Лога. В городских парках, в зависимости от погодных условий, профилактику от клещей рассчитывают начать в понедельник, 11 апреля.

Несмотря на предпринимаемые превентивные меры, липчанам советуют быть внимательными и осторожными. Наибольшему риску подвержены жители, часто и подолгу находящиеся на природе: работники леспромхозов, строители автодорог, охотники, туристы. Кроме того, горожане могут заразиться в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках. Поэтому при выходе на природу следует надевать одежду, максимально закрывающую тело, применять репеллентные (отпугивающие) или акарицидные (убивающие) средства.

Кстати, в связи с тем, что в прошлом году была увеличена площадь территорий, на которых проводились акарицидные обработки и были введены ограничения из-за коронавирусной инфекции, специалисты отметили на 17,1% меньше случаев обращений по поводу присасывания насекомых. Тем не менее, их зафиксировано более 3,7 тысяч, в 12 случаях контакты с насекомыми привели к инфицированию иксодовым клещевым боррелиозом.

Напомним, что снимать клещей после присасывания самостоятельно врачи не рекомендуют – следует обратиться в травмпункт. Если же извлечь насекомое все-таки пришлось самому, его нужно поместить в плотно закрывающуюся ёмкость и доставить в одну из лабораторий для проведения исследования: