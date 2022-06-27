На двенадцатой внеочередной сессии регионального парламента депутаты одобрили изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Законопроект внес губернатор Липецкой области. Возникла необходимость изменений наименований и стоимости объектов строительства в рамках бюджетных кредитов на инфраструктурные объекты.

В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством финансов РФ, в апреле Липецкая область получила бюджетный кредит 3,6 млрд рублей на 15 лет под 3% годовых на инфраструктурные объекты.

Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию РФ уточнен детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов, что повлекло за собой необходимость изменения наименования и стоимости объектов строительства.

В рамках инвестиционных проектов в Липецке запланировано строительство поликлиники в районе «Елецкий» стоимостью 1 млрд 708 млн рублей, двух детских садов на 511 млн рублей, объектов инженерной инфраструктуры стоимостью 1 млрд 140 млн рублей, а также детского сада и инженерных сетей в Усмани и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Черная слобода» Ельца, где сейчас ведется жилищное строительство. В целом общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2022 год не изменится.