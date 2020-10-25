Парламентская аллея появилась в селе Доброе Липецкой области

Парламентскую аллею в честь 75-летия Победы высадили на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Добрыня» с. Доброе.

Участие в создании аллеи приняли депутаты райсовета, представители Молодежного парламента, активисты «Молодой Гвардии», а также директор управления молодежной политики, руководитель Липецкого регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Светлана Карелина.





“Одной аллеей депутаты не намерены ограничиваться: до конца текущего года будут проведены акции по озеленению во всех поселениях района. Депутаты будут участвовать в этой работе, совместно с жителями, выбирая участки и обеспечивая посадочным материалом. Новые деревья и кустарники планируется высадить на территориях возле детских садов, школ и других учреждений, в парках и скверах”, – поделился со своими подписчиками в Инстаграме глава Добровского района Анатолий Попов.