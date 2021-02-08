В ОМВД России по городу Ельцу 25 января поступило заявление от работника одного из сетевых магазинов о хищении продуктов питания.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, опросили работников, которые были очевидцами произошедшего, просмотрели видеозаписи с установленных в торговом зале камер видеонаблюдения и установили, что неизвестный молодой человек зашёл в магазин и направился к стеллажу с молочными продуктами.

Взяв 7 кусков сыра на общую сумму 1 448 рублей, парень положил их в карманы куртки и направился к выходу.

Действия нарушителя по видеокамерам увидела директор магазина и вместе с сотрудницей направилась к выходу, чтобы остановить парня и попросить оплатить товар. Молодой человек платить какие-либо денежные средства отказался и попытался выйти из торгового зала. Однако одна из женщин схватила его за рукав куртки и продолжила убеждать вернуть взятые им продукты или оплатить их. Злоумышленник ударил потерпевшую рукой по лицу и скрылся с места происшествия.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, которым оказался 23-летний ельчанин, ранее привлекавшийся к уголовному наказанию за незаконный оборот наркотических средств. Похищенные продовольственные товары не изъяты, так как подозреваемый успел их реализовать.

В настоящее время СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 “Грабёж, совершённый с применением, насилия не опасного для жизни или здоровья”. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.