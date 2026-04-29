Паршиновские блинчики нравятся бойцам

Женщины этого села, стоящего на Битюге, своими руками творят для защитников, находящихся в зоне СВО, частичку домашней заботы: из обычных яблок и тыквы осенью варили повидло, пекут блинчики, сушат овощи для супов, делают каши и много чего ещё.

ОСЕННИЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ СОЛДАТ

Уговорить помощниц фронта рассказать о своём труде было проблематично: скромные. Объясняют: «Делаем, что в наших силах, помогаем бойцам. Это наш вклад в дело Победы». Пункт сбора всех продуктов организован в доме Татьяны Андреевны Чирковой, у неё же на кухне пекут многие изделия.

— До того мы плели сети, с минувшей осени стали сушить и отправлять продукты, — рассказывает она. — Обошли с хозяевами все сады и собрали до последнего яблока на повидло. Я примерно литров 200 наварила. Сейчас подсчитать трудно, сколько с односельчанками мы его сделали. Варенье, как и все продукты, отправляем в липецкую группу «Тепло наших рук». Там с нашим повидлом другие девчата пекут пирожки «Победные». Как только яблоки переработали, приступили к тыквенному повидлу, в него апельсины и лимоны добавляли для вкуса и аромата.

Т.А. Чиркова рассказала, что зимой они своё доброе дело не остановили: продолжили поддерживать фронт продуктами. Односельчане помогают: несут одни молоко, другие яйца, третьи — муку на блинчики, которые пекут и заворачивают рядом с хозяйкой дома сёстры Валентина Михайловна Какоткина и Татьяна Михайловна Шамшурина, а также Елена Николаевна Паршинцева. Сестра самой Татьяны, Надежда Андреевна Захарова, проживает в этом же селе и, конечно, тоже приходит в пункт сбора. Она варит и перерабатывает для начинки субпродукты (ливер), которые им передают после забоя животных земляки, ещё занимается сушкой овощей.

Домашние блинчики от паршиновских волонтёрок очень ценят бойцы и передают хозяйкам горячие приветы за них.

Сухие каши сразу в нужных пропорциях распределяются по пакетикам.

БЛИНЫ И КАША — ПИЩА НАША

Так и пекли всю зиму женщины блинчики. Обычно в партии 450-500 штук. Как-то, когда ещё землячка подключилась, 650 накрутили. Отправка — через каждые две недели. Можно только представить масштаб работы! Каждая партия — часы кропотливого труда и искреннее желание поддержать тех, кто на фронте. Делают и домашнее печенье «Герань». Думается, такой «кусочек дома» в окопах способен поднять воинам боевой дух не хуже боеприпасов: гостинцы напоминают им о доме, о маме… Да и так скорее решается проблема о хлебе насущном.

— На хранение мы свои заготовки относим в морозилку местного магазина «Лихой».

Еженедельно по три больших ведра домашней лапши паршиновские женщины натирают для фронта.

Помимо повидла и блинчиков, паршиновские селянки делают ещё много чего. Они готовят сухие каши и супы. Эти продукты легче транспортировать и быстрее приготовить в полевых условиях. Настоящая поддержка быта бойцов.

— Да, ребята нас благодарят. С улыбкой фотографируются с нашими блинчиками и присылают, но показывать их лица нельзя. Для приготовления сухих каш в закупке сухого молока нам помогло хозяйство «Битюг». Также оказывают помощь земляки, имеющие магазины в разных сёлах и в Паршиновке. И всё-таки хочется, чтобы и другие селяне не были такими равнодушными.

Буквально на днях волонтёрки вновь делали каши. Для них специально закупают пакетики 10 на 15. Состав их обычный: по ложке сухого молока и сахара, 5 ложек геркулеса и половинку чайной — соли. Всё это на вкус уже проверено. Сами варили и дегустировали, чтоб хорошо знать, что отправляют защитникам.

— Обычно делаем по 200 пакетиков каши, — продолжает Татьяна Андреевна, — но бывает и по 400, если у нас в наличии все ингредиенты.

СУП СВАРИЛИ И ПРОСУШИЛИ

Ещё решили новыми вкусняшками солдат порадовать: пекут для них печенье чак-чак. Оно и хранится хорошо. Но нужна была тара кулинаркам. Хорошо, говорят, упаковывать в коробки из-под тортов: много входит.

Печенье домашнее «Герань» тоже отправляется из Паршиновки коробками.

И вновь понесли Татьяне жительницы отмытые коробки после праздничных торжеств. Ещё и контейнеры вместительные закупали.

Ну и самым важным на своём столе дома хозяйки, конечно, считают первые блюда. Вот и стараются они каждую неделю отправить по три больших ведра подсушенной домашней лапши и много воинам насушить овощей для суповых наборов. Моют, варят, потом уже сушат картошку, свёклу, морковку и ещё, к примеру, рис. Фасоль надо ещё прогнать через мясорубку, потом только сушить.

Чтобы хоть как-то подсластить жизнь защитникам, женщины готовят блюдо чак-чак.

— Из одного мешка сырой картошки, — со знанием дела говорит Т.А. Чиркова, — получается 1 ведро сушёной. Мы тут уже свои погреба опустошили практически.

Сушильные аппараты для такого благородного дела кто специально покупал, у кого заранее имелись дома. У некоторых после такой нагрузки сгорели. Не расстраиваются, позаимствовали пока у знакомых.

Повидла, сваренного из паршиновских яблок и тыкв для начинки пирожков «Победных», отправлено несчётное количество банок.

Храм стоит напротив дома Татьяны Андреевны. Батюшка Геннадий (Голиков) отдаёт ей огарочки от свечей, волонтёрки топят их и делают розжиги для солдат. В таком виде ничего не отсыревает. Они соединяют два ватных диска, между ними — спички серой наружу и дважды окунают эти заготовки в воск.

Один такой розжиг способен разогреть банку тушёнки и вскипятить кружку воды. Восковое покрытие не даёт ему намокнуть.

— Мы тоже проверяли: одного розжига, какой обычно на фронте кладут, например, под кирпич или что-то ещё, хватает на то, чтобы до кипения довести банку тушёнки и вскипятить кружку воды.

Пока газета увидит свет, на фронт отправится очередная партия блинчиков, чак-чака, печенья «Герань», сухих каш и супов… За всем этим: банками повидла, стопками блинцов и пакетами сухих заготовок — стоит нечто большее, чем просто еда. Это забота о ближнем, вера в Победу и настоящий тёплый привет бойцам с родной земли. Просто низкий поклон бескорыстным людям.