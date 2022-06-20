Вчерашний поединок паршиновского «Родника» и дублеров липецкого «Металлурга» получился зрелищным.

В первом тайме оба соперника немного осторожничали, больше внимания уделяя игре в середине поля и в обороне. Остроты матчу добавил наш хавбек Сергей Захаров, открывший счет. На 30-й минуте он выиграл позицию у защитника гостей, из центра штрафной точным ударом отправив мяч в сетку ворот. При минимальном преимуществе «Родника» команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма сельские футболисты получили право на пенальти, который уверенно реализовал Дмитрий Казак. Удвоив преимущество, хозяева поля расслабились и чуть было не поплатились за это. Одну из острых атак молодых сталеваров ценой фола последней надежды прервал герой предыдущего эпизода Д. Казак. Последовавшая за этим красная карточка оставила «Родник» вдесятером.

Тренер хозяев Виктор Макаров провел тактические перестроения, а выход на поле форварда Сергея Толчеева стал определяющим. В середине тайма он в одиночку по правому флангу совершил слаломный проход к воротам липчан. Не сближаясь с голкипером, наш нападающий технично отправил мяч в дальний угол ворот. После этого игра пошла под диктовку паршиновцев, которые не давали сопернику шансов отыграться. Правда, под занавес матча команды все же обменялись забитыми мячами. Гости счет размочили, хозяева – увеличили.

Итоговый результат – 4:1 в пользу «Родника». Молодцы!