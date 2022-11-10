Школа села Добринка присоединилась к Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя». Парта рассказывает о подвиге Вадима Кидинова, выпускника школы 2012 года. В 2014 году молодой человек служил в ракетных войсках стратегического назначения. После армии принял решение участвовать в специальной военной операции по защите Донбасса.

Вадим погиб, защищая территорию Донецкой Народной Республики. За проявленную стойкость был награжден орденом Мужества (посмертно). Ему было всего 26 лет.

За именной партой будут сидеть победители олимпиад, спортсмены, активисты, которые участвуют в общественной жизни школы.

«Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, его биография и сведения о заслугах. Таким образом образовательный проект партии «Единая Россия» «Парта Героя» в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. В образовательных организациях городов и районов Липецкой области уже установлено 56 таких парт.

«Будущее поколение должно помнить и чтить подвиг наших земляков», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.