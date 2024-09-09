Под алыми парусами прошли соревнования на реке Воронеж. Одновременно на воду вышли 60 человек в 9 экипажах – ялах. Организатор регаты «Алые паруса» – Федерация морского многоборья и триатлона Липецкой области при поддержке управления внутренней политики региона.

В новом сезоне ведется набор детей 9-15 лет в секцию морского многоборья. На занятиях ребята обучаются сразу сразу 5 видам спорта: плавание, стрельба, бег, гребля и парусные гонки. Сборная Липецкой области является победителем Первенства России, Всероссийских соревнований. Регулярно проводятся соревнования, как в Липецке, так и выездные по России. Подробности в сообществе Вконтакте.

«Липецкая область всегда отличалась сильной школой по водным видам спорта. Эти дисциплины по-прежнему востребованы и нужны молодежи, есть амбиции добиваться выдающихся результатов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.