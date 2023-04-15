«Я́ко вои́стинну свяще́нная, и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь,

и светоза́рная, светоно́снаго дне, воста́ния су́щи провозве́стница:

в не́й же безле́тный Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́»

(Тропарь 7-й песни Пасхального канона)

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные отцы священнослужители,

боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь мы стали с Вами свидетелями пришествия в наши города и веси, дома и жилища, приходские общины и монашеские обители радостного светлого праздника Христова Воскресения, озаряющего души и сердца Светом Истины и дарующего надежду жизни вечной.

Праздником праздников и торжеством из торжеств, способным примирить собой весь мир, именует сей святой день один из великих учителей Церкви святитель Григорий Богослов (Слово 45. На Святую Пасху).

Совсем недавно наш путь начинался с покаянных молитв и коленопреклонений. Каждый в меру своих сил воздерживался в пище и развлечениях, подготавливая душу и сердце к обновлению. Но вот прошли дни Святой Четыредясятицы, и нам особо остро, с болью в сердце, вспоминается Господь в Иерусалиме… предающий себя в руки тех, которые осуждают Его и распинают…

Там, где обычный человек поставил бы точку, начался в истории всего человечества совершенно новый период – свободы от греха и смерти, дарованный Христом Спасителем, – умершим за Свое творение и воскресшим.

Если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, то тщетна вера наша… мы самые несчастные из всех людей (см. 1 Кор. 15:14,19), но если веруем в Его Воскресение, то совоскреснем и мы вместе с Ним, будем обновленными в Царстве Его, где нет ни печалей, ни болезней, но вечная жизнь с Богом.

Особенно важно взглянуть через свет Воскресения Христова на наше нынешнее время, когда стремления и надежды человека ограничены сиюминутными житейскими заботами, заставляющими забывать о том, что действительно важно. Живя новостями, страхами и хлопотами одного дня, мы склонны забывать о самом главном – о спасении души, о Промысле Божием, благом и совершенном. В чем для человека польза, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? – говорит Христос (ср. Мф. 16:26). Воскресение Христово позволяет всем нам возвыситься над суетой житейских будней и увидеть истинное проявление безмерной и неизреченной Божественной Любви к роду человеческому, как того времени, так и настоящих дней.

Будем делиться друг с другом радостью торжества, не осуждая, так как в осуждении отвергается любовь; благодарить Господа за все, что нам дано, служа Отечеству, участвуя в общественной жизни вместе со всеми, прославляя Отчизну своим трудом и служением, показывая друг другу нашу деятельную любовь; в своём молитвенном подвиге помнить о том, что в нём заключается очень высокая степень добродетели любви, восходящая к Богу и нисходящая к людям.

Постараемся своим теплым словом и сердечным отношением согреть сердца близких нам и не быть чужими для остальных людей. Пусть Светлый Праздник будет всегда для нас праздником радости, победы жизни над смертью и упованием, что придет время, когда мы услышим призыв Господа: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасха Христова

г. Липецк

2023 г.