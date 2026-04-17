Пасхальный привет с родной земли

Жители Каверинского территориального отдела объединились, чтобы поддержать защитников Отечества, находящихся в зоне специальной военной операции. В преддверии Светлого Праздника селяне с молитвой и добрыми пожеланиями дружно взялись за дело: одни пекли куличи для бойцов, другие варили и красили яйца. Первую партию освящённых куличей отправили воинам ещё накануне Пасхи. Потом решили повторить доброе дело.

И вновь столы заполнились десятками куличей и сотнями крашенок, которые тоже были освящены. Всё люди делали с любовью для тех, кто стоит на страже Родины. В этой скромной, но душевной помощи от односельчан — безмерная благодарность тем, кто сейчас на фронте. Пусть и у них Христово Воскресение будет Светлым. Эти простые дары напомнят защитникам, что о них помнят, их ждут, в них верят. Посылки с угощениями снова поедут «за ленточку», где особенно важно почувствовать связь с домом.