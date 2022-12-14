Пятьдесят пять юных жителей региона приняли участие в торжественной церемонии вручения паспортов граждан Российской Федерации в большом зале правительства Липецкой области. Она проходила в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и была приурочена ко Дню Конституции.

Самый первый и самый главный в жизни документ юношам и девушкам вручили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Олег Снежков.

Обращаясь к собравшимся, И.Г. Артамонов подчеркнул, что быть гражданином России не только почетно, но и ответственно: это значит служить своей Родине. Многие из ребят уже добились определенных успехов в спорте, учебе, культуре, общественной жизни. Поэтому губернатор пожелал им дальнейших успехов в жизни и стремления немало еще сделать не только для Липецкой области, но и всей России.

От Добринского района паспорта из рук губернатора получили Даниил Пригородов и Михаил Скоморохов.

Даниил учится в школе села Дубовое, является отличником. Он также призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, становился победителем районного фестиваля и конкурса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд и юных фотолюбителей «Юность России». В копилке его достижений награды районной олимпиады школьников «Дорожная азбука», победа в первенстве Липецкой области по волейболу.

Даниил активно участвует в волонтерском движении, являясь членом добровольческого отряда «Вместе».

Михаил Скоморохов учится в школе села Мазейка, показывая хорошие знания по всем предметам. Он является победителем XVII Международной олимпиады по биологии, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады по биологии. Активно участвует в жизни школы, занимается спортом. Неоднократно был участником школьных и районных соревнований по баскетболу, волейболу и лёгкой атлетике.

Как позднее признались сами ребята, получение паспорта из рук губернатора было очень волнительно, они запомнят этот день на всю жизнь.