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Пассажир иномарки погиб в аварии в Грязинском районе

57 минут назад
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Утром в Грязинском районе, на автодороге Липецк-Грязи, произошло ДТП.

33-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

От полученных травм 32-летний пассажир автомобиля скончался на месте ДТП, 23-летняя пассажирка с различными травмами была госпитализирована.

Предварительная причина ДТП — движение транспортного средства со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля.

“Превышение скорости один из самых опасных факторов дорожного риска, учитывать это обязан каждый автомобилист”, – напоминают в Госавтоинспекции.

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