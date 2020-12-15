Пассажир иномарки погиб в аварии в Грязинском районе

Утром в Грязинском районе, на автодороге Липецк-Грязи, произошло ДТП.

33-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

От полученных травм 32-летний пассажир автомобиля скончался на месте ДТП, 23-летняя пассажирка с различными травмами была госпитализирована.

Предварительная причина ДТП — движение транспортного средства со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля.

“Превышение скорости один из самых опасных факторов дорожного риска, учитывать это обязан каждый автомобилист”, – напоминают в Госавтоинспекции.