В честь Международного женского дня 8 марта холдинг «РЖД» на вокзалах и в поездах подготовил приятные сюрпризы для путешественниц.

Так, с 5 по 8 марта на вокзалах пройдут выступления творческих коллективов, женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры. Вокзалы и станции будут украшены к празднику, на некоторых из них установят праздничные фотозоны, организуют экспозиции с тематическими детскими рисунками и творческие мастер-классы.

Поздравления путешественницам прозвучат в поездах дальнего следования и на пригородных маршрутах. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада, а в бортовые развлекательные системы загрузили специальный тематический контент.

На вокзале станции Белгород 5 марта с 15:00 до 16:00 пройдет акция, в ходе которой все пассажирки поездов пригородного сообщения получат цветы и поздравления от сотрудников АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье».

8 марта на вокзалах Воронеж-1 и Воронеж Южный в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» поздравят женщин, находящихся в праздничные дни на рабочих мес, сообщает пресс-центр ЮВЖД.