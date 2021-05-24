Сотрудниками ОМВД России по Добринскому району раскрыто хищение 4 баранов в д. Красная Рада.

2 апреля в полицию с заявлением обратился 71-летний гражданин. Мужчина сообщил, что у него из хозяйственной постройки украли четырёх баранов на сумму 30 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался неработающий, ранее судимый за кражи 27-летний житель Добринского района.

Подозреваемый пояснил, что работал в указанном населённом пункте пастухом и владел информацией о местонахождении животных. В ночь с 1 на 2 апреля он приехал на автомобиле в д. Красная Рада. Проник через загон для животных в хлев потерпевшего и по одному вывел 4 баранов. Впоследствии зарезал баранов, мясо реализовал, деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.