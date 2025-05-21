Патологии кишечника врачи Липецкой областной больницы будут лечить в новом отделении с помощью современного оборудования

В Липецкой областной больнице капитально отремонтировали отделение для пациентов с кишечными патологиями. Средства в размере 28,5 млн рублей на проведение работ были выделены из регионального бюджета.

Теперь палаты оснащены современными функциональными кроватями, системами подачи кислорода и вакуумной аспирации для современного лечения гнойных ран, системой экстренного вызова дежурного медицинского персонала. В отделении организованы комфортабельная палата повышенного комфорта, изолированный бокс для инфекционных случаев, семь современных санитарных помещений, две перевязочные комнаты, процедурный кабинет.

Отделение обеспечивает полный спектр услуг по оказанию колопроктологической помощи, включая консультации, лечение и хирургическое вмешательство, как в плановом, так и в экстренном порядке. Ежегодно здесь получают лечение около 1800 пациентов, выполняется больше 1500 операций. Экстренная проктологическая медицинская помощь жителям региона доступна круглосуточно. Специалисты отделения успешно применяют передовые методы диагностики и лечения различных патологий, такие как лапароскопическая резекция толстой кишки, коррекция тазового пролапса, проведение ректопексий, а также операции при хронических заболеваниях кишечника и колоректальном раке.

В региональном минздраве отметили, что важным событием стало открытие в 2025 году в поликлиническом отделении ЛОКБ двух специализированных центров: центра стомированных больных и центра тазового пролапса. Центр стомированных больных оказывает консультацию и поддержку пациентам с колостомами и илеостомами, обеспечивая обучение уходу за стомами и подготовку к восстановительным операциям. Центр лечения тазового пролапса представляет собой междисциплинарную команду, включающую колопроктологов, гинекологов и урологов, специализирующихся на диагностике и определении оптимального метода хирургического вмешательства.

Кроме оказания практической помощи, сотрудники отделения активно занимаются научной деятельностью. Они являются обладателями двух российских патентов на изобретения, а третья заявка на патент ожидает утверждения. Специалисты регулярно участвуют в крупных научных форумах и конференциях по колопроктологии, проводимых в России.

«Современная медицина – это не просто новое оборудование, а прежде всего – комфорт для пациентов и достойные условия для работы врачей. Важно, что в регионе развивается не только стационарная, но и амбулаторная помощь. В этом году мы будем строить в сёлах больше двадцати мини-поликлиник в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, начнём капремонт в поликлинике Станового», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.