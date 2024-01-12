Такую медаль, которой посмертно награжден наш земляк Сергей Кабанов, вручили недавно его маме — председателю регионального Комитета семей воинов Отечества Ольге Кабановой

В Рязани, в Музее истории ВДВ, прошло мероприятие в рамках проекта «Патриоты России».

Представители Национального комитета общественного контроля вручили награды родственникам воинов, погибших в ходе СВО. Почтили их память минутой молчания. Были отмечены заслуги и действующих офицеров, находящихся в зоне спецоперации.

На этом мероприятии я получила памятную медаль «Патриот России» своего сына Сергея. Сложно передать словами, как важна для тех, чьи близкие не вернулись с поля боя, сохранение памяти о наших сыновьях, мужьях, братьях. Искренняя благодарность всем, кто чтит память павших воинов.