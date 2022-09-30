Учащиеся гимназии №12 встали в «Большой хоровод дружбы». Так они отметили старт городской воспитательной акции «Я, ты, он, она — вместе дружная страна!». День единых действий проходит сразу в нескольких форматах: акция «Живой коридор добра»!, флешмоб «ВМЕСТЕ», в течение дня — фото-флешмоб «Я, ты, он, она». Основная задача патриотической акции — создать условия для духовно-нравственного совершенствования, самореализации обучающихся, уважения к культурному и историческому наследию государства. Воспитательные мероприятия объединили около 62 тысяч учащихся из 65 городских школ.

Патриотическое воспитание юного поколения имеет особое значение для духовного и гражданского становления молодежи, отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «В школах региона проводится системная работа по формированию социально значимых ценностей и развитию патриотизма. Уважение к истории Отечества нужно воспитывать с детства, ведь так закладывается будущее России», – подчеркнул Игорь Артамонов.