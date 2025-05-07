Патриотический фестиваль «Zащитники – наследники Победы» завершился гала-концертом в Липецке

В парке Победы Липецка прошёл торжественный гала-концерт финалистов патриотического фестиваля «Zащитники – наследники Победы», посвящённого Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Организатором мероприятия выступило министерство социальной политики Липецкой области.

Фестиваль, в котором приняли участие сотрудники и клиенты учреждений соцобслуживания региона, стартовал в середине марта. Творческие состязания проходили в двух номинациях: «Изобразительный рисунок и сюжетная фотография» и «Авторская песня и авторское стихотворение». Все представленные номера и работы – авторские, созданные клиентами соцучреждений и проекта «Липецкое долголетие».

Всего на конкурс поступило 70 заявок. Сначала лучшие работы и выступления отбирались на уровне учреждений, затем конкурсная комиссия определила 10 финалистов в каждой номинации, из которых были выбраны три победителя. Заключительный концерт и выставку творческих работ показали в парке Победы.

Мероприятие открылось торжественным шествием участников под марш в исполнении духового оркестра Росгвардии. Во главе колонны прошли ветераны СВО. Финалисты представили авторские стихи и песни, посвящённые героизму защитников Отечества и юбилею Победы. Также зрители смогли оценить выставку художественных и фоторабот. Гостей фестиваля угощали солдатской кашей, также они участвовали в мастер-классах по изготовлению броши с георгиевской ленточкой.

«Фестиваль занял достойное место в ряду значимых событий, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Особенно важно, что участниками и гостями главного праздника этого события стали представители сразу нескольких поколений, которых объединили чувство патриотизма и глубокое уважение к нашей истории», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.