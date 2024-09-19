Совместный проект общественной организации «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» и Централизованной библиотечной системы Липецка под названием «Герои нашего времени» стартовал в библиотеке имени Петра Бартенева (улица Ленина, 31). Один из залов превратился в выставочное пространство, где будут проходить лекции в формате интерактивного просвещения.

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В экспозиции более 300 экспонатов – свыше десятка минометов и гранатометов, есть болванка, которую с трудом поднимают двое мужчин, зарубежные БПЛА, квадрокоптер «Баба Яга», шведско-британский противотанковый ракетный комплекс, образцы российского и западного обмундирования и как логичный итог агрессии – опаленные и изорванные шевроны. Отдельная часть экспозиции – стенды с портретами защитников Отечества.

Как сообщили в ЦБС Липецка, в преддверии Дня Победы в Есенинке открылась экспозиция «Zаветам Vерны». «Герои нашего времени» в Бартеневке – ее логическое продолжение. Буквально на днях в Бартеневке начнутся экскурсии для юных липчан. Руководители и сотрудники библиотек Липецка будут рассказывать школьникам и студентам, кто, как и какой ценой сегодня отстаивает право нашей страны на свободу и независимость.

«Специальная военная операция, которую проводит наша страна, имеет важное значение для будущего всего русского мира. Одни отстаивают интересы государства на поле боя, другие – должны поддерживать наших военных и понимать цели СВО. Только в единстве и сплочении наших граждан вокруг общих задач мы придем к Победе», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.