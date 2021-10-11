Пациенты с ОРВИ или COVID-19, которые прошли первичный очный прием и которым был поставлен диагноз, могут попасть на онлайн-прием с помощью специального приложения. Также в онлайн-режиме осуществляется и динамическое наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями. Получить дистанционную медицинскую консультацию могут пациенты 29 поликлиник и больниц региона. Они указаны на сайте управления.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Телемедицинская консультация проходит для пациента так же, как и очная. Врач собирает жалобы, дает свои рекомендации, в случае необходимости рекомендует пациенту вызвать врача на дом или обратиться в службу скорой медицинской помощи.

Чтобы получить помощь врача телемедицины, пациенту необходимо пройти регистрацию и получить код у лечащего врача. Сделать это можно на компьютере или с помощью мобильного приложения. Нужно скачать мобильное приложение ОМС «Доктор рядом» в Google Play или Аppstorе.

После скачивания приложения необходимо авторизоваться в приложении через Госуслуги, проверить поля личных данных, выбрать регион обслуживания, активировать промокод, полученный от лечащего врача. По окончании дистанционного динамического наблюдения, а также в случае ухудшения состояния здоровья, требующего осмотра врача, пациента направляют на очный прием.

Одним из главных стимулов внедрения этой технологии и цифровизации стала необходимость выиграть время и минимизировать риски заражения. «Безусловно, онлайн-консультации никогда полностью не заменят очный прием, но использование обоих форматов общения врача и пациента могут эффективно дополнять друг друга. Например, после проведения первичного осмотра дальнейшее взаимодействие с врачом жители смогут проводить онлайн, что удобно и доступно» – отмечает заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильина.

Управление здравоохранения Липецкой области совместно с медицинской компанией «Доктор рядом» запустило проект по оказанию телемедицинской помощи жителям региона с марта этого года. Консультации включены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), а потому бесплатны. С момента старта федерального проекта «Доктор рядом» телемедицинские консультации получили более 850 жителей Липецкой области.

Узнать подробнее о телемедицинских услугах по ОМС можно в поликлиниках и больницах, участвующих в проекте. Подробнее о телемедицинских услугах по ОМС расскажут лечащие врачи во время очного приема или в рамках визита на дом. Пациентам будут предоставлены памятки с подробным описанием алгоритма получения дистанционной медицинской помощи. Эта информация доступна на официальном сайте и в социальных сетях управления здравоохранения Липецкой области, а также на онлайн ресурсах больниц и поликлиник региона.