Сегодня под Липецком на базе отдыха «Алые паруса» состоялась Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2021». Она проводится уже в 39 раз. Открыл соревнования председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

– «Лыжня России» – это всероссийский праздник, он объединяет любителей зимних видов спорта. Я практически не пропустил ни одни такие соревнования и очень приятно, что, несмотря на тяжёлый год, «Лыжня России» как всегда собрала большое количество спортивно настроенных липчан, – сказал Павел Путилин.

Участников соревнования также поприветствовали заместитель губернатора Дмитрий Аверов и глава города Липецка Евгения Уваркина.

В этом году в массовой гонке приняли около 3000 участников. Вместе с любителями лыжного спорта в соревнованиях приняли участие депутаты и работники аппарата регионального парламента. Многое приехали на спортивный праздник с детьми.