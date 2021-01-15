Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин сегодня встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области Юрием Тараном. Детский омбудсмен представил спикеру регионального парламента специальный доклад «Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Липецкой области».

Сегодня в регионе в сводном списке детей – сирот, которые ожидают предоставления жилья, около 2500 человек. Примерно 25-30% всех вопросов, которые поступают к детскому омбудсмену, касаются этой темы.

– Надо понимать, что в настоящее время необходимо дополнительное финансирование и дополнительные меры, чтобы для того, чтобы как можно быстрее сократить эту очередь, – рассказал детский омбудсмен Юрий Таран. – Во-первых, необходимо организовать строительство специализированного жилищного фонда в Липецкой области. Во-вторых, есть практика более 50 регионов, в которых принято решение о частичной компенсации найма жилья детям-сиротам. Я считаю, нам тоже стоит проработать этот вопрос.

Кроме того, Юрий Таран предложил выступить с законодательной инициативой о возможности сокращения срока действия договора найма на предоставленное жилье детям-сиротам старше 23 лет. Многие из них к этому возрасту уже вполне профессионально состоявшиеся и имеют возможность расширить полученную площадь. Но по нынешнему закону сироты не могут сделать ничего с полученной квартирой в течении пяти лет.

На 2021 год в бюджете Липецкой области на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено почти 307 млн. рублей.

– Это действительно актуальная проблема, причем не только в нашем регионе, но и по всей стране. И решая ее необходимо прорабатывать новые пути, ориентируясь на каждый конкретный случай, нельзя следовать единому механизму, – отметил, резюмируя встречу, председатель облсовета Павел Путилин. – Один из примеров, как раз аренда жилья и помощь с оплатой найма. Это крайне важно для молодых людей, которые заканчивают учебные заведения, чтобы они могли строить свою жизнь, создавать семьи.

Тему предоставления жилья детям-сиротам в Липецкой области депутатский корпус держит на постоянном контроле. Озвученные детским омбудсменом сегодня предложения будут рассмотрены на заседаниях комитетов регионального парламента.