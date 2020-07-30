Павел Путилин: “Дополнительные средства направлены на выплаты медикам и работникам стационарных организаций соцобслуживания”

Сегодня на очередной сессии Липецкого областного Совета народные избранники внесли изменения в текущий бюджет региона. За счет поступлений из федерального центра доходы и расходы областной казны бюджета увеличились на 423 млн. рублей.

– Липецкая область постепенно возвращается к привычной жизни. Большинство ограничений, которые вводились у нас из-за COVID-19, сняты. Несмотря на это финансирование мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для региона и его жителей остаются в первых строках нашей повестки дня, – отметил спикер облсовета Павел Путилин. – Сегодня депутаты регионального парламента направили значительные средства на выплаты безработным, а также на стимулирующие выплаты медикам и работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Так, 223 млн. рублей выделено на социальные выплаты безработным и еще 21 млн. рублей – на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Дополнительные 239 млн. рублей предусмотрены на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медикам и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых был выявлен коронавирус. Более 39 млн. рублей предусмотрено на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений созданных вне стационарных организаций социального обслуживания, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

143 млн. рублей дополнительно направлено на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 100 млн. рублей на обеспечение деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 81 млн. рублей на поддержку производства масличных культур. Также предусмотрено уменьшение расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе на 560 млн. рублей.

За счет перераспределения ассигнований некоторых статей бюджета региона 400 млн. рублей дополнительно направлены на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Управление здравоохранения Липецкой области получит 30 млн. рублей на приобретение лекарств для льготников и 9 млн. рублей на ремонт компьютерного томографа в Добринской районной больнице.

С учетом внесенных изменений областной бюджет в 2020 году по доходам составил 69 млрд. рублей, по расходам – 76,7 млрд. рублей. Дефицит – 7,7 млрд. рулей.